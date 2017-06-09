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Общество

Специалисты «Псковэнерго» провели урок по электробезопасности в детском санатории

9 июня специалисты ПО «Северные электрические сети» провели интерактивное занятие для детей из детского оздоровительного санатория «Сосновый бор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе "Псковэнерго".

В ходе урока ребята повторили основные правила электробезопасности, узнали, как вести себя во время грозы и вблизи потенциально опасных энергообъектов. В проведении занятия принял участие электромонтер ОВБ Михаил Макеев, главный герой учебного фильма «Тайна желтого треугольника», созданного специалистами «Псковэнерго». Михаил Макеев продемонстрировал ребятам специальную дугостойкую одежду, а также инструменты и СИЗ, которые используют в работе сотрудники электросетевого предприятия.

В завершении занятия ребята получили гиды #ЭлектробезопасноеСелфи и закладки с памятками по электробезопасности. Персоналу санатория были переданы плакаты по электробезопасности для размещения на информационных стендах.

Планируется, что во время работы загородных детских лагерей отдыха и оздоровления специалисты «Псковэнерго» проведут подобные занятия в лагерях Псковского, Печорского, Гдовского, Стругокрасненского, Великолукского и Невельского районов. В 2016 году в таких занятиях приняли участие порядка 2000 детей младшего и среднего школьного возраста. Работа по пропаганде электробезопасного поведения проводится на территории ответственности филиала «Псковэнерго» в рамках реализации Комплексной программы МРСК Северо-Запада по профилактике детского электротравматизма.

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