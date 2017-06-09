Военкоматы приостановят отправку призывников в связи с празднованием Дня России

15:44, 09 июня 2017, ПАИ

В связи с празднованием Дня России военные комиссариаты приостановят отправку призывников в войска. С 10 по 12 июня все сборные пункты будут закрыты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

Напомним, весенняя призывная кампания началась 1 апреля и завершится 15 июля. В войска будут направлены более 140 тыс. российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Из Псковской области во время весеннего призыва в армию отправятся порядка 900 призывников.