На ТИК Великих Лук возложены полномочия окружного избиркома на допвыборах депутата ПОС

14:47, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня на очередном заседании Избирательная комиссия Псковской области возложила на территориальную избирательную комиссию города Великие Луки полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, 6 июня на внеочередной сессии регионального парламента депутаты единогласно принялирешение о назначении дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №8 вместо выбывшего депутата на 10 сентября 2017 года в единый день голосования.

Согласно Избирательному кодексу Псковской области, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, областное Собрание назначает в этом округе дополнительные выборы. Полномочия депутата Александра Василевского, избранного по одномандатному избирательному округу № 8, были прекращены 13 декабря 2016 года в связи с его смертью.

Также региональный избирком согласно пункту 1 статьи 21 Избирательного кодекса Псковской области и на основании данных ГАС «Выборы» о численности избирателей на 01.01.2017 года постановил, что для регистрации кандидата в депутаты на дополнительных выборах ему необходимо собрать 754 подписи избирателей, максимальное количество - 829 подписей.

Своим постановлением члены Избиркома утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов. Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями будет проходить в течении 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов - с 8 июня по 7 июля 2017 года.