42 человека погибли на пожарах в Псковской области за 5 месяцев

15:33, 09 июня 2017, ПАИ

За 5 месяцев на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 346 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 39 млн 700 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, на пожарах пострадали 33 человека и 42 погибли, в том числе 2 ребенка. 21 погибший был пенсионного возраста, 12 - лицами без определенного рода деятельности, 4 – рабочими, 3 – инвалидами.

Пожары уничтожили 169 строений, 11,4 тыс. кв. м площадей и 22 единицы автотранспорта. Спасти удалось 238 человек, на 75 млн. 487 тыс. рублей материальных ценностей, 416 строений и 30 транспортных средств.

В городах и райцентрах области произошли 154 пожара, которые причинили прямой материальный ущерб в размере 17 млн 495 тыс. рублей. Погибли 12 человек. На города и райцентры приходится 44,51% от общего количества пожаров в области, 44,07% общей суммы материального ущерба и 28,57% числа всех погибших на пожарах людей. Огнеборцам удалось спасти 151 человека.

В сельской местности за текущий период зафиксированы 192 пожара. Материальный ущерб составил 22 млн 204 тыс. рублей. На пожарах погибли 30 человек, из них 5 - в нетрезвом виде.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где в этом году произошли 258 пожаров с прямым материальным ущербом 22 млн 222 тыс. рублей. В жилом секторе сгорели 39 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем – 55 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 83; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 72; поджоги – 41; на транспорте – 2; газовое оборудование – 2.

Основной причиной гибели людей остаётся неосторожное обращение с огнем – так сгорели 18 человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 13 пожаров, материальный ущерб от них составил 1 млн 574 тыс. рублей.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Великолукском, Гдовском, Порховском, Псковском и Себежском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Дновском и Опочецком районах.