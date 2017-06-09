Три псковича стали жертвами телефонных мошенников
В Пскове зафиксированы факты телефонных мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В полицию поступили три заявления от местных жителей, ставших жертвами лжесотрудников банка. Неустановленные мошенники под предлогом разблокировки банковских карт сняли со счетов псковичей двадцать четыре, пятнадцать и пятьдесят тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Установлено, что номера мобильных телефонов, которыми пользовались мошенники, зарегистрированы в других регионах.