Три псковича стали жертвами телефонных мошенников

15:09, 09 июня 2017, ПАИ

В Пскове зафиксированы факты телефонных мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию поступили три заявления от местных жителей, ставших жертвами лжесотрудников банка. Неустановленные мошенники под предлогом разблокировки банковских карт сняли со счетов псковичей двадцать четыре, пятнадцать и пятьдесят тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Установлено, что номера мобильных телефонов, которыми пользовались мошенники, зарегистрированы в других регионах.