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Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня

10 июня на территории Псковской области ожидается облачная переменная облачность, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +8 до +13 градусов, днем от +18 до +23.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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