Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
10 июня на территории Псковской области ожидается облачная переменная облачность, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +8 до +13 градусов, днем от +18 до +23.
Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.