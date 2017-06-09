Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове

16:53, 09 июня 2017, ПАИ

20 июля Псковское агентство информации проведет в Пскове, на парковке ТК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) большой региональный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ», который объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром.

Смысловым центром фестиваля станет одноименный конкурс парковки среди псковских автолюбителей, который проходил уже семь раз (последний - осенью 2016 года). Его участники будут соревноваться в искусстве парковаться в городских условиях. Традиционно предложение участвовать в конкурсе получат псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Команды поддержки участников и просто зрители смогут выиграть многочисленные призы от спонсоров «ПАРК-ПРОФИ». Кроме того, при поддержке партнёров фестиваля – автосервисов и специализированных магазинов – планируется провести конкурсы, не связанные с мастерством вождения, а посвященные «начинке» и внешнему виду автомобиля. Эксперты «ПАРК-ПРОФИ» по достоинству оценят и наградят лучших из лучших в таких номинациях, как «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография».

К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова, которые смогут представить там свои новинки, рассказать потенциальным клиентам об условиях покупки и кредитования, а также записать желающих на тест-драйвы. Кроме того, организаторы хотят развернуть на площадке «ПАРК-ПРОФИ» ярмарку подержанных авто.

Также на фестивале планируется провести выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, а также необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей. Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.

По вопросам сотрудничества и участия в фестивале можно обращаться по телефонам и электронной почте:

8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94

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