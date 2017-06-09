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Общество

Новые методы работы с подростками будут разрабатывать в Пскове

В Пскове прошел круглый стол «Осуществление совместной профилактической работы среди подростков и молодежи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие объединило представителей различных субъектов профилактики и общественных организаций.  В работе круглого стола приняли участие врио начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин, полномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова, представители органов местного самоуправления и общественных организаций.

В ходе обсуждения вопросов совместной профилактической работы участники круглого стола отметили необходимость выработки новых форм и методов работы с несовершеннолетними, учитывая большое влияние на подростков информационного поля сети интернет и отсутствие должного контакта с родителями.

В ходе встречи полицейские и гости заседания обменялись мнениями и предложениями, наметили пути дальнейшей работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

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