Новые методы работы с подростками будут разрабатывать в Пскове

22:40, 09 июня 2017, ПАИ

В Пскове прошел круглый стол «Осуществление совместной профилактической работы среди подростков и молодежи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие объединило представителей различных субъектов профилактики и общественных организаций. В работе круглого стола приняли участие врио начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин, полномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова, представители органов местного самоуправления и общественных организаций.

В ходе обсуждения вопросов совместной профилактической работы участники круглого стола отметили необходимость выработки новых форм и методов работы с несовершеннолетними, учитывая большое влияние на подростков информационного поля сети интернет и отсутствие должного контакта с родителями.

В ходе встречи полицейские и гости заседания обменялись мнениями и предложениями, наметили пути дальнейшей работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.