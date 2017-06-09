0
22:18
В России намерены ограничить количество животных в квартире
20:47
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
17:56
Недетский вопрос
17:47
Миссис Псков - 2016: Я думала, что заявку на конкурс подала и на этом всё закончится
17:42
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:53
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
16:04
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
Еще новости
Общество

День правового просвещения прошёл в Острове

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» при поддержке нотариальной и адвокатской палат Псковской области провели информационный день для жителей Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ассоциации. В первой половине  информационного дня состоялась диалоговая лекция «Дарение, завещание, наследование», которую провела нотариуса Островского нотариального округа Псковской области Юлия Улахович.

Слушатели лекции-жители Острова узнали о  том, как правильно составить завещание, о правах и обязанностях наследователей, о перечне необходимых документов для получения наследства, о нотариальных тарифах и льготах на тарифы, о разнице между договорами дарения, завещания и ренты. По окончании лекции слушатели задали ряд вопросов: в чью пользу можно составить завещание, что такое завещательный отказ, сколько может быть наследников, можно ли составить завещание одно на двоих с супругом, как узнать есть ли  наследство, стоит ли заключать договор ренты с посторонним человеком и т. д.

Во второй  части информационного дня юристами   были проведены  индивидуальные консультации граждан по различным вопросам. Так, руководитель Центра «ЖКХ контроль» Семен Никонов провел консультации по вопросам ЖКХ, адвокат Роза Шелест помогала гражданам в составлении документов юридического характера, руководитель аппарата Неля Лебедева давала разъяснения по социально-бытовым проблемам.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В России намерены ограничить количество животных в квартире
09 июня 2017
В России намерены ограничить количество животных в квартире
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
09 июня 2017
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове 3
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
09 июня 2017
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
09 июня 2017
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
09 июня 2017
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
09 июня 2017
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат

Идет загрузка...