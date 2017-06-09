День правового просвещения прошёл в Острове

21:39, 09 июня 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» при поддержке нотариальной и адвокатской палат Псковской области провели информационный день для жителей Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ассоциации. В первой половине информационного дня состоялась диалоговая лекция «Дарение, завещание, наследование», которую провела нотариуса Островского нотариального округа Псковской области Юлия Улахович.

Слушатели лекции-жители Острова узнали о том, как правильно составить завещание, о правах и обязанностях наследователей, о перечне необходимых документов для получения наследства, о нотариальных тарифах и льготах на тарифы, о разнице между договорами дарения, завещания и ренты. По окончании лекции слушатели задали ряд вопросов: в чью пользу можно составить завещание, что такое завещательный отказ, сколько может быть наследников, можно ли составить завещание одно на двоих с супругом, как узнать есть ли наследство, стоит ли заключать договор ренты с посторонним человеком и т. д.

Во второй части информационного дня юристами были проведены индивидуальные консультации граждан по различным вопросам. Так, руководитель Центра «ЖКХ контроль» Семен Никонов провел консультации по вопросам ЖКХ, адвокат Роза Шелест помогала гражданам в составлении документов юридического характера, руководитель аппарата Неля Лебедева давала разъяснения по социально-бытовым проблемам.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально-незащищенные граждане. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.