Вера Емельянова: Профессионализм социальных работников Псковской области известен далеко за пределами региона

16:33, 09 июня 2017, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, состоялось 8 июня в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на традиционную праздничную встречу собрались руководители и сотрудники Главного государственного управления социальной защиты населения региона, территориальных управлений, отделов городов и муниципальных районов, руководители учреждений социального обслуживания.

С профессиональным праздником собравшихся поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила высокий профессионализм сотрудников социальной сферы, который, по ее словам, хорошо известен далеко за пределами региона. «Псковская область неоднократно упоминалась в итоговых докладах участников Второго форума социальных инноваций регионов, который в эти дни проходит в Московской области, как регион инноваций, регион с интересным опытом в социальной сфере, с положительной динамикой и регион, у которого есть чему поучиться. Наши сотрудники квалифицированы, профессиональны, они могут делать многое», — сказала Вера Емельянова.

Социальная сфера в Псковской области имеет особое значение, подчеркнула она. Ежегодно из областного бюджета на социальную сферу выделяется более 3 млрд рублей, различные виды социальной помощи и поддержки получает почти половина жителей региона. Вера Емельянова отметила, что профессия социального работника актуальна и востребована.

Первый вице-губернатор пожелала присутствующим в зале оптимизма, благополучия и продолжать совместную работу во благо жителей Псковской области.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал День социального работника днем добра и милосердия, который отмечается по всей стране. Он отметил, что областные депутаты всегда с особым вниманием относятся к социальным законопроектам, и поблагодарил специалистов за работу.

День социального работника отмечают от санитарки до руководителя социальных учреждений, подчеркнул в свою очередь начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Он сказал, что гордится главным достижением региона: у населения есть доверие к социальным работникам. По его словам, сегодня социальные работники Псковской области обслуживают на дому более 8 тысяч человек и с каждым находят общий язык, вникают в его проблемы, стараются помочь. Начальник управления поблагодарил соцработников за нелегкий труд и пожелал всем здоровья, благополучия, любви и мирного неба.

Исполняющий обязанности главы Пушкиногорского района Виктор Иванов пожелал присутствующим терпения в нелегкой, но очень благодарной работе. «Вы несете людям веру и надежду. От всего населения Пушкиногорского района спасибо вам за то, что вы делаете», — сказал Виктор Иванов.

В ходе праздника отличившимся работникам социальной сферы области были вручены почетные грамоты Министерства труда и социальной зашиты РФ, благодарственные письма администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, а также почетные грамоты Главного госуправления соцзащиты населения региона.

Напомним, День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа президента РФ. В этом году празднование проходит в 17-й раз. В системе социальной защиты населения Псковской области трудятся более 5 тысяч человек.