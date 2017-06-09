0
17:56
Недетский вопрос
17:47
Миссис Псков - 2016: Я думала, что заявку на конкурс подала и на этом всё закончится
17:42
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:53
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
16:04
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
15:26
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
15:15
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили три заявки из Торжка

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили новые заявки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, редакция газеты «Торжокская неделя» представила три материала: очерк «Очень путевые заметки или зачем Степан сукно прятал», информация «К нам приплыла Ладья» и спецвыпуск «Ганза - связь времен». Эти заявки поданы в номинацию «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

Напомним, на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове журналисты могут присылать свои работы до 7 июля 2017 года. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные (вышедшие в свет) с 1 июля 2016 по 20 июня 2017 года.

С условиями V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
09 июня 2017
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
09 июня 2017
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
09 июня 2017
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
09 июня 2017
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области
09 июня 2017
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области 1
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове
09 июня 2017
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове 1

Идет загрузка...