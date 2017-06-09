На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили три заявки из Торжка

15:50, 09 июня 2017, ПАИ

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили новые заявки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, редакция газеты «Торжокская неделя» представила три материала: очерк «Очень путевые заметки или зачем Степан сукно прятал», информация «К нам приплыла Ладья» и спецвыпуск «Ганза - связь времен». Эти заявки поданы в номинацию «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

Напомним, на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове журналисты могут присылать свои работы до 7 июля 2017 года. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные (вышедшие в свет) с 1 июля 2016 по 20 июня 2017 года.

С условиями V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.