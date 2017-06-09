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Общество

Сотрудники ГУ МЧС проинструктировали великолукских садоводов

10 июня в великолукских садовых обществах «Подснежник-1», «Подберезье-2» и «Маяк-2» состоялся профилактический противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки распространили 40 памяток о действиях при возникновении пожара, 35 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировали 20 человек.

Особое внимание уделялось информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Также специалисты обратили внимание на необходимость наличия не придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), рассказали о способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Также гражданам разъяснили требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и гибели людей.

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