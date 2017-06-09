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Транзит разлагающегося мяса запрещен в Себежском районе

9 июня в МАПП Бурачки Себежского района запрещен транзит из Бельгии в Украину 20 тонн куриного фарша, произведённого в Бельгии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Еще 29 апреля на территории пункта произошло возгорание транспортного средства, его кабина выгорела полностью, было повреждено холодильное оборудование. Для проведения ветеринарного контроля указанный товар не предъявлялся. А при проведении досмотра в июне в автомобиле было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки и хранения мясосырья. В частности, температура в грузовом отсеке транспортного средства соответствовала температуре окружающей среды - +18 градусов. Прессованные брикеты фарша были обтянуты полиэтиленовой пленкой прозрачного цвета, консистенция товара оказалась мягкой, он был дефростирован. На внутренней стороне пленки обнаружились потеки красно-бурого цвета, брикеты были уложены на крупногабаритные деревянные паллеты, обтянутые упаковочной пленкой. В некоторых местах упаковочная пленка сохранила следы копоти. В видимой части товара имеется маркировочная этикетка ВЕ UP 1098, на которой не было информации о наименовании товара, дате выработки, сроках реализации. В грузовом отсеке транспортного средства (в нижней его части) выявили скопление мутной жидкости красно-бурого цвета, присутствовал характерный запах разложения. 

Управление приняло решение о запрете транзита товара по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза.

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