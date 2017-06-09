Генномодифицированная соя обнаружена в корме для животных в Псковской области

19:57, 09 июня 2017, ПАИ

При проведении лабораторных исследований 447 тонн соевого кормового шрота, ввезенного в Псковскую область из Калининградской области, выявлено несоответствие образца ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В образце партии товара обнаружена ГМО-соя в количестве более 0,9%. Предпринимаются меры по пресечению оборота этой партии товара.