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Генномодифицированная соя обнаружена в корме для животных в Псковской области

При проведении лабораторных исследований 447 тонн соевого кормового шрота, ввезенного в Псковскую область из Калининградской области, выявлено несоответствие образца ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В образце партии товара обнаружена ГМО-соя в количестве более 0,9%. Предпринимаются меры по пресечению оборота этой партии товара.

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