Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня

16:04, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня городской пляж Пскова прошел приемку Государственной инспекции по маломерным судам органов Главного управления МЧС России по Псковской области. Муниципалитету выдан акт технического освидетельствования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

В приемке приняли участие представители подрядной организации, которая по муниципальному контракту обслуживает пляж, Управления городского хозяйства и Комитета ГО и ЧС администрации Пскова. Подрядчик, согласно техническому заданию, с 1 июня произвел на пляже подготовительные работы: рекультивацию песка, расчистку дна акватории пляжа, уборку прибрежной зоны и покос травы. В рамках содержания территории места отдыха установлена кабина для переодевания, скамейка, урна, 2 биотуалета, контейнеры для ТБО. В границах плавания установлено 8 буйков красного цвета, таблички мест купания, информация о пользовании пляжем и местами отдыха.

Кроме того, организован спасательный пост с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. В течение купального сезона ежедневно будет обеспечиваться дежурство двух спасателей для предупреждения несчастных случаев, а также оказания первой медицинской помощи.

Купальный сезон в Пскове, согласно Постановлению администрации города, начнётся 10 июня и завершится 31 августа.

Добавим, во избежание несчастных случаев всех отдыхающих убедительно просят соблюдать меры безопасности в местах массового отдыха и купания, выполнять указания дежурных спасателей, не купаться в необорудованных местах.