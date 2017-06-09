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Общество

Заключено соглашение между уполномоченным по правам человека и УМВД России по Псковской области

9 июня уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов подписал соглашение с УМВД России по Псковской области «Об основных формах взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина». Со стороны ведомства соглашение подписал начальник управления генералом-майор полиции Юрий Инстранкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Соглашение направлено на повышение эффективности деятельности государственных органов по обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина. Документ также будет содействовать дальнейшему формированию гражданского общества, уменьшению социальной напряженности. В нём определены механизмы и дополнительные формы взаимодействия между уполномоченным по правам человека в Псковской области и УМВД России по Псковской области, направленные на профилактику нарушений прав граждан в системе органов полиции, а также скорейшие восстановления этих прав при их нарушении.

Как отметил Дмитрий Шахов, заключая соглашение, стороны осуждают факты нарушения прав и свобод человека и гражданина и предпримут все возможные меры для их недопущения. «Совершенствование взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина на основе постоянного партнерства, принципов равноправия, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманности, гласности будет служить дополнительной гарантией по соблюдению органами полиции фундаментальных прав и свобод человека и гражданина», -  уверен он.

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