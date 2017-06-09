Благотворительный сервис позволил абонентам Tele2 пожертвовать средства на развитие региональных соцпроектов

16:19, 09 июня 2017, ПАИ

Tele2 подводит промежуточные итоги работы благотворительного сервиса, который позволяет абонентам ежедневно перечислять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований за первые пять месяцев 2017 года составила 1 335 784 рубля. Это примерно 10% от суммы, которую рассчитывает собрать фонд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С момента запуска благотворительного сервиса Tele2 в январе 2017 года число подключающих его пользователей - более 11 000. Общая сумма пожертвований в мае превысила сборы февраля в 3 раза.

Средства, собранные с помощью благотворительного сервиса Tele2, будут направлены на развитие социально значимых предпринимательских проектов, призванных улучшить жизнь детей в различных регионах страны. Подключив сервис, подписчики перечисляют в фонд определенную сумму (к примеру, 5 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

«Мы очень благодарны клиентам компании Tele2 за отклик – сейчас фонду как никогда нужна дополнительная поддержка людей, заинтересованных в том, чтобы у всех маленьких россиян, независимо от состояния их здоровья и социального статуса их родителей, было счастливое детство. Чтобы поддержать больше социально-ориентированных предпринимательских проектов, которые решают проблемы детства в России, фонду нужно до конца года собрать 16 миллионов рублей. Во-первых, это позволит нам увеличить число грантополучателей до шести. Напомню, что сейчас грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год получают четыре победителя конкурса «Навстречу переменам». На конкурс поступают сотни заявок со всей России – с каждым годом их число и качество растет и выбрать четыре лучших проекта становится все сложнее. Во-вторых, мы сможем увеличить срок финансовой поддержки победителей до двух лет. Как показывает опыт, одного года часто недостаточно, чтобы превратить социальный проект в финансово устойчивое дело», - рассказала исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына.

Для подключения благотворительного сервиса Tele2 клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Сервисом могут воспользоваться только частные клиенты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга не доступна на корпоративных тарифных планах.

Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».