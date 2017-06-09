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На 400 тысяч оштрафованы нарушители миграционного законодательства в Псковской области

Административные штрафы на сумму более 400 тысяч рублей наложены в ходе операции «Нелегал-2017» в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в период проведения операции выявлены 253 правонарушения.

Оперативно-профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции граждан третьих по отношению к государствам-членам ОДКБ стран провели сотрудники УМВД совместно с областным УФСБ и ПУ ФСБ России по Псковской области. В ходе проведения операции структуры проверили свыше 430 объектов. В ходе проверок выявлены 17 адресов фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, возбуждены 9 уголовных дел.

Так, на территории Псковского района установлен факт фиктивной постановки на миграционный учет четырех граждан Молдовы. Материалы проверки в отношении гражданина РФ, выступающего в качестве принимающей стороны и осуществившего фиктивную регистрацию данных граждан, направлены в орган дознания для возбуждения уголовного дела по статье 322.3 УК РФ.

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