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Культура

Лекцию, музейную программу и фольклорный праздник подготовили в Пушкинском заповеднике к Дню России

Большую программу к государственному празднику – Дню России – подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, воскресенье, 11 июня, начнут лекцией «Россия – Родина моя» - читает научный сотрудник Пушкинского заповедника Дмитрий Курманаевский - и стихами о Родине.

Начало этого праздничного блока состоится в 11:00; он пройдёт в научной библиотеке заповедника (НКЦ музея, посёлок Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1).

В 14:00 праздник переместится в Бугрово, в музейный комплекс «Пушкинская деревня». Здесь запланирована музейная программа «Щи да каша – пища наша». Её ведёт специалист по просветительной работе Ольга Кузьмина. Затем пройдёт фольклорный праздник «Разгулье удалое…».

Лидия Токарева уточнила, что праздник будут проводить участники музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», и напомнила, что разучивать старинные, пушкинского времени, песни Псковского региона самодеятельным артистам помогает замечательный специалист, кандидат искусствоведения, этномузыковед, доцент Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Попова.

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