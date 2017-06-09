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Общество

Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове

В Пскове завершилась благотворительная акция псковского регионального отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках акции сотрудники псковских организаций собирали обувь, одежду, игрушки и предметы первой необходимости для семей с детьми и передавали вещи в Детский фонд.

Весомый вклад внесла руководитель химчистки-прачечной Екатерина Голубева. Благодаря смс-рассылке организации жители Пскова узнали о «Неделе доброты» и стали приносить вещи, которые им уже не пригодятся, а сотрудники химчистки на безвозмездной основе осуществляли профессиональную чистку одежды и игрушек. На протяжении нескольких недель Екатерина неоднократно привозила вещи в Детский фонд.

К благотворительной акции присоединились школы №47, №24 и №18, вечерняя школа №1, а также Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. Традиционный сбор вещей провели студенты ПсковГУ. Впервые в акции «Вторая жизнь вещам» поучаствовал Союз армянской молодежи Псковской области: участники общины «Урарту» собирали вещевую помощь в течение месяца. Одежду и игрушки для детей из бедных семей привезли также сотрудники Управления Федерального казначейства, а представители ООО «Техноавиа» передали для воспитанников детских учреждений новую спецодежду, в которой ребята теперь смогут работать по хозяйству. Руководители одного из магазинов откликнулись на просьбу помочь детям из сел и деревень и привезли не только вещи, но и продукты, а также гигиенические товары. Поучаствовали в акции и покупатели магазина детской одежды. Всю весну они могли приобрести новые вещи специально для подопечных Детского фонда. «Вторая жизнь вещам» в этот раз стала международной: четыре больших посылки прислали из Германии.

Как только на склад поступала одежда и обувь, волонтеры формировали вещевую помощь для отправки нуждающимся семьям.

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