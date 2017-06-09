Учащиеся вечерней школы СИЗО-1 награждены дипломами за участие в конкурсе рисунков

19:38, 09 июня 2017, ПАИ

Подведены итоги областного творческого конкурса «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», посвященного Александру Пушкину. Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области награждены дипломами и памятными подарками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс приурочен к двум юбилейным датам, связанным с жизнью и литературной деятельность великого русского поэта: 200-летию первого посещения А. С. Пушкиным Михайловского и 95-летию со дня образования одноименного музея-заповедника.

Как рассказала классный руководитель учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталья Афанасьева, учащиеся заранее подготовили художественные работы на заявленные темы, выполнив их в различных техниках. Всего на конкурс было представлено 5 рисунков, посвященных живописным пейзажам усадьбы.

По итогам творческого мероприятия все учащиеся награждены дипломами и памятными подарками.

«Пушкиниана в Псковской области занимает особое место. Знакомство с творчеством великого поэта и писателя возможно различными способами, в том числе через художественное мастерство», – сказала вручая ребятам заслуженные награды Наталья Афанасьева.