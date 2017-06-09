Псковские производители сами предложили «грабительские штрафные санкции» торговым сетям

17:05, 09 июня 2017, ПАИ

Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области установило признаки нарушения законодательства о торговле (создание дискриминационных условий) в договорах, заключенных торговой сетью «Лента» с местными товаропроизводителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В феврале по поручению правительства РФ псковское УФАС провело внеплановую проверку деятельности межрегиональных торговых сетей на предмет соблюдения требований законодательства о торговле. Проверка коснулась ООО «Лента» и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» (ООО «Агроторг»).

Заместитель руководителя Управления Татьяна Бойко рассказала, что при заключении договоров на эквивалентную продукцию с псковскими производителями молока и колбасных изделий прописывались различные условия согласования изменения цены товара, штрафные санкции. «Относительно последних - разница астрономическая, в сотни раз. Нормами действующего законодательства не предусмотрено, в каком размере и по каким группам товаров устанавливаются штрафные санкции и сроки согласования изменения цены товара», - отметила она.

В конце апреля управление возбудило в отношении ООО «Лента» дело о нарушении законодательства о торговле, к участию были привлечены все «пострадавшие» местные производители: ООО «Великолукский молочный комбинат», ЗАО «Псковмолкомбинат», ОАО «Псковский городской молочный завод», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Псковмясопром».

«За время общения с нашими производителями мы неоднократно слышали жалобы на торговые сети – «не попасть на полку», «грабительские штрафные санкции», - заметила Татьяна Бойко и добавила, что на деле все оказалось не совсем так. По ее словам, в ходе псковские производители стали убеждать комиссию управления в том, что те самые «грабительские штрафные санкции» они сами предложили торговой сети, на что та согласилась. В результате дело о нарушении законодательства о торговле торговой сетью «Лента» было прекращено.