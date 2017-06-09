Замглавы администрации Пскова назвала недостоверными и необоснованными слова руководителя регионального УФАС относительно рекламы в центре города

17:41, 09 июня 2017, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова заочно поспорила с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольгой Милонаец относительно баннеров на площади Ленина. В ответ на просьбу Псковского агентства информации прокомментировать ситуацию с установкой рекламных конструкций в центре города, Татьяна Иванова пояснила, что комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) не заключает каких-либо соглашений и не выдаёт разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, так как это не соответствует действующим муниципальным правовым актам.

Таким образом, заверяет замглавы администрации, утверждение Ольги Милонаец о том, что КУМИ, несмотря на установленный порядок выдачи разрешений, имеет какие-то свои соглашения и разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций «ничем не подтверждается и является недостоверным».

«Проверок УФАС России по Псковской области в отношении комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова не проводилось, запросов УФАС России по Псковской области о предоставлении информации о соглашения и выданных КУМИ разрешениях на установку рекламных баннеров на площади Ленина в КУМИ не поступало. Следовательно, указанное утверждение Ольги Милонаец необоснованно», - утверждает Татьяна Иванова.

В ответе также отмечается, что согласно разъяснениям Федеральной антимонопольной службы «О порядке размещения рекламных конструкций» к рекламным конструкциям относятся технические средства, имеющие прочную связь с землей, зданиями, строениями и сооружениями и не предназначенные для перемещения, к которым, следовательно, переносные рекламные баннеры не относятся.

«Соответственно, требования статьи 19 Федерального закона «О рекламе», в частности положения о получении разрешения органа местного самоуправления на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также положения, касающиеся порядка выдачи предписаний на демонтаж рекламной конструкции, не применяются к переносным рекламным баннерам», - подчеркнула заместитель главы администрации Пскова.