11 июня у Псковской городской поликлиники будет выходным днём

17:47, 09 июня 2017, ПАИ

11 июня во всех подразделениях Псковской городской поликлиники будет выходным днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

10 июня в филиалах поликлиники с 8:00 будут вести приём терапевты. В филиале №1 на улице Кузнецкой, 19 врач будет работать до 14:00, в филиале №2 на улице Коммунальной, 23 - до 15:00, в филиале №3 на улице Индустриальной, 8 - до 14:00.

12 июня во всех трёх подразделениях будет работать дежурная служба и терапевты: в филиалах №1 и №3– с 8:00 до 13:00, в филиале №2 – с 8:00 до 14:00.