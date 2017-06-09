0
17:56
Недетский вопрос
17:47
Миссис Псков - 2016: Я думала, что заявку на конкурс подала и на этом всё закончится
17:42
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:53
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
16:04
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
15:26
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
15:15
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

11 июня у Псковской городской поликлиники будет выходным днём

11 июня во всех подразделениях Псковской городской поликлиники будет выходным днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

10 июня в филиалах поликлиники с 8:00 будут вести приём терапевты. В филиале №1 на улице Кузнецкой, 19 врач будет работать до 14:00, в филиале №2 на улице Коммунальной, 23  - до 15:00, в филиале №3 на улице Индустриальной, 8  - до 14:00.

12 июня во всех трёх подразделениях  будет работать дежурная служба и терапевты: в филиалах №1 и №3– с 8:00 до 13:00, в филиале №2 – с 8:00 до 14:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
09 июня 2017
Купальный сезон откроется в Пскове 10 июня
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
09 июня 2017
Грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 июня
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
09 июня 2017
Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО)
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
09 июня 2017
3 килограмма самых вкусных колбасок разыгрывает Псковский мясокомбинат
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области
09 июня 2017
Капремонт четырех мостов продолжается в Псковской области 1
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове
09 июня 2017
ФОТОФАКТ: Новое помещение магазина «Находка» в здании Ростелекома в Пскове 1

Идет загрузка...