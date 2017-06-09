НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Борщевик шагает по Калинина

19:13, 09 июня 2017, ПАИ

Я не выставляю фото, ибо борщевик господствует везде: и во всех посадках деревьев, начиная с улицы Детской до Свердлова, и в иных местах улицы, где борщевик, скорее всего, существовал давно, например, в районе церкви Иокима и Анны и бывшего завода.

Эта завезённая в Россию чума двадцатого века свирепствует во всех районах Пскова. И удивительно, что даже попыток бороться с чумой не видно. Почему? Может, кому-то нравится это экзотическое растение?

Два года назад я призывал уничтожить, пока не поздно, отдельные экземпляры борщевика в дендропарке у Мирожки. Ничего не было сделано. Теперь там царство борщевика.

Такая же судьба ожидает и улицу Калинина.

Единственная радость: в окрестностях Покровской башни пока я не заметил борщевика. Этому способствовало строительство отеля «Покровский» и создание его инфраструктуры, когда были перепаханы окрестности Покровки. Но долго ли продлится радость моя?