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Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев

Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня в рабочем режиме, без серьезных нарушений и сбоев, сообщает пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тысяч человек. Этот экзамен является обязательным для всех выпускников текущего года. Свои результаты участники должны узнать не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах.

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