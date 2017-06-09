В маршрутке «Псков - Великие Луки», столкнувшейся с автомобилем, никто не пострадал

19:31, 09 июня 2017, ПАИ

В маршрутке «Псков - Великие Луки», столкнувшейся с автомобилем, никто не пострадал. Как стало известно Псковскому агентству информации, ДТП произошло 9 июня около 17:35 у населенного пункта Черская на трассе Р-23 в Палкинском районе.

В микроавтобус «Мерседес» врезался легковой автомобиль «Опель», двигавшийся в попутном направлении. Микроавтобус следовал по маршруту Псков - Великие Луки. В нём находились 18 пассажиров и водитель.

Участники ДТП осмотрены сотрудники Скорой помощи, помощь им не потребовалась.

Движение по трассе не ограничено.