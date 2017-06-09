Вертолётчики не сумели установить мировой рекорд скорости на отрезке пути Псков - Варшава

19:47, 09 июня 2017, ПАИ

Российско-польский экипаж на вертолёте Bell-407 не сумел установить мировой рекорд скорости на отрезке пути Псков - Варшава, сообщает aviaport.ru.

13 июня на аэродроме «Конаково» соберутся московские пилоты-вертолетчики, чтобы встретить российско-польский экипаж из кругосветного путешествия на вертолете Bell-407.

Отметим, что 14-й успешный в истории авиации кругосветный перелет совершают россияне Максим и Наталья Сотниковы, Михаил Мовшин и поляк Марчин Шамборски, преодолев расстояние, более чем 38000 км в западном направлении. 13 июня они приземлятся на подмосковном аэродроме «Конаково».

Во время перелёта вертолётчики прошли через воздушное пространство 13 государств: России, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США, приняли участие в пресс-конференциях, встречались с зарубежными коллегами и друзьями.

Экипаж посвятил полет укреплению дружбы между авиаторами разных стран и продвижению вертолетного спорта в мире. Старт кругосветного полета состоялся 17 апреля из Конаково.