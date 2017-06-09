Эстонские рабочие из-за ошибки нарушили границу в Печорском районе

20:06, 09 июня 2017, ПАИ

Российские пограничники задержали двух эстонских рабочих, расчищавших приграничную территорию, и не заметивших запрещающий остановку автомобилей знак, сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонский департамент полиции и погранохраны (ДПП).

Инцидент произошел 8 июня в районе Саатсеского сапога — российская территория в Печорском районе, по которому проходит эстонская автомобильная дорога, однако останавливаться там запрещено. Расчищавшие приграничную территорию от деревьев и кустарников рабочие ехали на автомобиле, используя мобильное приложение, и не заметили запрещающий знак. Они остановились, чтобы составить дальнейший маршрут, и были задержаны патрулировавшими территорию пограничниками. Рабочих оштрафовали на две тысячи рублей, после чего они вернулись в Эстонию.

Руководитель пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви заявил, что рабочим заранее было рассказано о правилах передвижения на прилегающей к границе территории. Он подчеркнул, что на картах мобильных приложений не всегда точно указаны границы, что может привести к нарушениям пограничного режима.