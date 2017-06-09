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Общество

Названы самые добрые города в России

Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт лидируют в списке самых добрых городов России по промежуточным результатам акции Общественной палаты «Марафон добрых дел», пишет РИА Новости.

Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта. Её цель – формирование в обществе ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Рейтинг составлялся на основе числа добрых дел, совершенных жителями российских городов. Акция продлится до 4 ноября.

Далее в рейтинге расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

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