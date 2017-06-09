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Итальянка заморозила младенца сразу после родов

40-летняя итальянка заморозила младенца сразу после родов, пишет РИА Новости.

Жительница города Мильярина, обратилась в местную больницу с кровотечением и почти сразу потеряла сознание. Придя в себя, женщина утверждала, что несколько дней назад серьезно упала. Однако после проведенного обследования врачи пришли к выводу, что у неё были преждевременные роды или аборт.

Медики сообщили об инциденте полицейским, которые два дня обыскивали дом женщины, где она проживала с мужем и шестью детьми. Оказалось, что после родов мать спрятала шестимесячный плод в морозилке, где его обнаружили полицейские.

Правоохранителям предстоит выяснить, был ли ребенок мертворожденным или нет, а также прояснить обстоятельства совместной жизни семейной пары, в которой муж, по его словам, не знал о беременности жены.

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