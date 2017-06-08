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Политика

Минобороны РФ заявило о прекращении в Сирии гражданской войны

Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом пишет РИА Новост

По его словам, ситуация в стране улучшилась после подписания в мае в Астане меморандума о создании зон деэскалации.

«Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями», — добавил Рудской.

Он отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.

В зонах деэскалации возобновлен гуманитарный доступ во все населенные пункты. Только за прошедший месяц по линии международных организаций туда направлено 14 гуманитарных конвоев.

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