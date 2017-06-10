Феодосья Колосятница наступила по народному календарю

12:18, 11 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 11 июня, Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской, пишет сalend.ru.

Считается, что на Феодосью начинает колоситься рожь, идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь», «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает».

По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая. Считалось также, что когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя.

Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С Феодосьи, которую прозвали Колосятница, начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

Именины сегодня празднуют Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.