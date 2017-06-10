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Общество

Феодосья Колосятница наступила по народному календарю

Сегодня, 11 июня, Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской, пишет сalend.ru.

Считается, что на Феодосью начинает колоситься рожь, идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок:  «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь»,  «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает».

По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.  Считалось также, что   когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя.

Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.  

С Феодосьи, которую прозвали Колосятница, начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

Именины сегодня празднуют Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

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