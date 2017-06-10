90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области

09:38, 10 июня 2017, ПАИ

10 июня исполнилось 90 лет актрисе Псковского театра драмы, Заслуженной артистке России Мирре Горской. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, Мирра Горская - старейшая играющая актриса региона, за ее плечами 75 лет сценической и трудовой деятельности, 50 из них прошли на псковской сцене. Сегодня, 10 июня, на малой сцене Псковского театра драмы она вновь предстанет перед зрителями в роли графини в спектакле «Пиковая дама».

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года. Свою сценическую деятельность она начала в 1943 году, в 16 лет выступала в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты, эвакуированного в городе Боровичи Новгородской области. Работала в Пятигорской и Новгородской филармониях. В 1948 году выступала в составе Молодежного ансамбля песни и танца Псковской областной филармонии. По приглашению Лебедева, главного режиссера с 1949 по 1951 годы была принята артисткой в труппу Псковского драмтеатра. Первый спектакль, в котором сыграла Мирра Горская, назывался «Счастье». Работала в Дзержинском и Чебоксарском драмтеатрах.

В 1970 году Мирра Горская вернулась в Псковский областной театр драмы имении А.С. Пушкина. Здесь она сыграла множество ролей, самые яркие из воплощенных ею образов: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в легендарном спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея - эту роль артистка исполняла 25 лет; Бабушка из популярной комедии Брагинского и Рязанова «Родственники», сыгранная более 500 раз. Ее роли последних театральных сезонов также запоминаются зрителям: интеллигентная Диана Владимировна в драме Галина «Ретро», трогательная Вера Максимовна из спектакля «Уходил старик от старухи» Злотникова, Екатерина Великая в исторической постановке «Павел 1» в театре на открытом воздухе «Карусель». Сейчас Мирра Горская играет на Малой сцене театра мистическую историю «Пиковой дамы» Пушкина, являясь старейшей исполнительницей роли графини.

Мирра Горская награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «В память 1100-летия упоминания Пскова в летописи», почетными грамотами и Благодарственными письмами областной и городской администраций, Государственного комитета Псковской области по культуре, Союза Театральных деятелей Российской Федерации. В 2011 году артистка получила благодарность президента Российской Федерации.