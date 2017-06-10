«Парад близнецов» и запуск змеев пройдут в Порхове в День города

17:36, 10 июня 2017, ПАИ

Жителей Порхова приглашают принять участие в конкурсах к Дню города, который состоится 24 июня. Об этом сообщает районная газета "Порховский вестник".

Работники культуры предлагают порховичам устроить конкурс на лучших воздушных змеев, изготовленных своими руками, «Порхов с высоты птичьего полёта». Запуск змеев состоится в День города в 21:00, а авторы трёх лучших самодельных «летательных аппаратов» получат награды.

Также 24 июня пройдёт «Парад близнецов». Всех двойняшек и тройняшек вне зависимости от возраста ждут в День города в 15:00 у сцены в городском парке. Участникам парада желательно зарегистрироваться в Доме культуры по адресу: проспект Ленина, 14а, кабинет №1 или по телефонам: 2-16-07 и 2-17-14.

Также в этом году администрация городского поселения решила провести два конкурса: «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей» для жильцов многоквартирных домов и жителей частного сектора и «Дом, в котором мы живём» для порховичей, проживающих в многоквартирных домах.

Рассказать об образцовом дворе или подъезде можно по телефону: 2-29-77 или лично, придя в администрацию городского поселения «Порхов».