Псковские десантники участвуют в конкурсах «Армейских международных игр-2017»

11:47, 10 июня 2017, ПАИ

Воздушно-десантные войска представили свои команды на участие в 18 конкурсах различных этапов «Армейских международных игр-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Команды ВДВ участвуют в конкурсах «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский Рубеж», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Эльбрусское кольцо», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Воин содружества», «Верный друг», «Мастер оружейник», «Мастер автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Армейский запас», «Военно-медицинская эстафета», «Уверенный прием», «Электронный рубеж».

В ходе конкурсов десантники показывают свою выучку по умению применять различные типы и виды оружия и боевой техники, использовать в учебном бою преимущества специальных средств разведки и радиоэлектронной борьбы, обращаться с животными, готовить и разбираться с различными типами спецжидкостей и топливных смесей, выживать в экстремальных условиях и водить тяжелую колесную технику.

Отличительным и самым ответственным конкурсом «Армейских международных игр» для десантников остается «Десантный взвод», в котором личные качества и умения каждого военнослужащего или экипажа не принесут необходимого успеха без слаженной работы всего подразделения - от механика-водителя до стрелка.

Участвовать в конкурсах войскового и международного уровня будут команды от Новороссийского, Псковского, Ивановского, Тульского, Ульяновского, Кубинского и Камышинского соединений ВДВ, а также Омского учебного центра ВДВ, РВВДКУ и отдельного полка связи ВДВ.