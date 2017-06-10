На учениях «Славянское братство-2017» начала вещать радиогазета

15:32, 10 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 10 июня, на совместном антитеррористическом учении «Славянское братство-2017», проходящем в Белоруссии на полигоне Брестский, начала свое вещание радиогазета, подготовленная силами российского контингента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ходе вещания каждый час в радиоэфире будут передаваться новости, рассказываться об истории стран участниц совместного учения, а в День России звучать патриотические песни», - отметил помощник заместителя руководителя учением по работе с личным составом полковник Рафик Осипян.

Сегодня на базе полевого лагеря на полигоне «Брестский» развёрнуты две выставки. «Одна фотовыставка, посвящённая Армии России и Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Вторая – повествующая о пошедших и нынешних учениях «Славянское братство», - добавил Рафик Осипян.

Кроме того, в ходе обширной культурной программы военнослужащие посетят выставку, посвящённую Воздушно-десантным войскам России, подготовленную Военинформом, а также краеведческую и историческую выставки народных промыслов.

Напомним, в совместном тактическом учении «Славянское братство – 2017», проходящем на территории Белоруссии, участвуют более 1000 военнослужащих трех стран, среди них свыше 300 - из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, более 400 - из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 - из специальной бригады Сербии. Задействованы около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии.