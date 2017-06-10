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Команда области во главе с Андреем Турчаком вновь станет участником Марша мира ВДВ

Команда администрации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком примет участие в Марше мира Воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Спортивно-массовое мероприятие приурочено ко Дню России и проходит на территории региона в четвертый раз. Его организатором выступает 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.

Согласно условиям состязания, каждая команда должна преодолеть дистанцию в 40 км (20 км — дети) и финишировать в полном составе.

Маршрут проходит по пересеченной местности. Первые марш-броски состоялись 9 июня. Андрей Турчак вместе с товарищами выйдет на дистанцию в воскресенье, 11 июня. Место старта — памятник 6-ой роте у КПП 104-го полка.

Всего в этом году в спортивно-массовом мероприятии примут участие более двухсот человек ‒ девять команд 76-й дивизии, команды УФСИН, спецназа и детских патриотических клубов.

Финиширует Марш мира ВДВ в День России, 12 июня, на площади Победы в Пскове.

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