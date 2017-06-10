До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня

17:02, 10 июня 2017, ПАИ

11 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днем - от +21 до +26.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.