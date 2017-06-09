Вместо покупки электросамокатов пскович лишился 157 тысяч рублей

14:53, 10 июня 2017, ПАИ

В Пскове неизвестный путем обмана завладел денежными средствами местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, пскович решил через один из сайтов в Интернете приобрести электросамокаты, и продавец в ходе телефонного общения предложил перечислить на указанный счет в качестве оплаты 157 тыс. 455 рублей. Мужчина перевел деньги, но товар так и не был поставлен, а лжепродавец перестал выходить на контакт.

В итоге потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время с произошедшим разбираются в полиции.