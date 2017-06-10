Глава Пскова поздравил Заслуженную артистку РФ Мирру Горскую с юбилеем

13:44, 10 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 10 мая, глава Пскова Иван Цецерский поздравил Заслуженную артистку РФ, актрису Псковского драмтеатра Мирру Горскую с 90-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский вручил артистке приветственный адресе, букет цветов и почетную грамоту главы города. Он подчеркнул, что годы над ней не властны, и пожелал, чтобы благодарность и теплые слова, которые будут звучать сегодня в ее адрес, "подарили ей крылья и заряд бодрости".

Напомним, в свой юбилей Мирра Горская выйдет на сцену Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, чтобы сыграть роль графини в спектакле "Пиковая дама".

Заслуженная артистка РСФСР Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года в городе Боровичи Новгородской губернии. В 1946 году она окончила студию при областном Театре оперетты в Ленинграде. В 1948 году молодая артистка балета оказалась в послевоенном разрушенном Пскове и поступила в молодежный ансамбль песни и танца Псковской областной филармонии. С 1970-го и по сей день Мирра Горская работает на псковской сцене. Актриса сыграла на псковской сцене более ста ролей, она является старейшей работающей актрисой псковского театра.

Мирра Горская награждена почетным знаком «За достижения в культуре» (1998 год), медалью «За заслуги перед Псковом» (2004 год), благодарностью президента РФ Дмитрия Медведева «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность» (2011 год), почетными грамотами администрации Псковской области и городской Думы. Мирра Горская не раз становилась лауреатом смотра-конкурса псковского отделения СТД РФ «Лучшая роль сезона».