Более 6 тысяч младших специалистов пополнят соединения и части Западного военного округа

18:00, 10 июня 2017, ПАИ

В соединения и воинские части Западного военного округа начинают прибывать выпускники учебных частей Министерства обороны Российской Федерации, которых распределили для дальнейшего прохождения военной службы после трехмесячного курса обучения. В основном, это механики-водители, радиотехники, специалисты по связи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

Военнослужащие продолжат службу на воинских частях округа на должностях сержантов и старшин. В общей сложности соединения и воинские части округа пополнят более шести тысяч младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.