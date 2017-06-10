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Общество

Более 6 тысяч младших специалистов пополнят соединения и части Западного военного округа

В соединения и воинские части Западного военного округа начинают прибывать выпускники учебных частей Министерства обороны Российской Федерации, которых распределили для дальнейшего прохождения военной службы после трехмесячного курса обучения. В основном, это механики-водители, радиотехники, специалисты по связи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ. 

Военнослужащие продолжат службу на воинских частях округа на должностях сержантов и старшин. В общей сложности соединения и воинские части округа пополнят более шести тысяч младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

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