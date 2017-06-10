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Общество

Не купаться в шторм и не заплывать за буйки советуют псковичам сотрудники МЧС

Правила безопасности на воде напоминает жителям региона ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, основная причина несчастных случаев при купании — недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике, пояснили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Техника безопасности на воде требует обязательного соблюдения ряда правил. Так, купаться рекомендуется только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоёмах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего выбирать водоёмы с песчаным дном или галькой. Также в МЧС советуют не заплывать за буйки.

Строго запрещается купаться в водоёмах в нетрезвом состоянии. «Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни. Не стоит забывать, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Как результат — 90% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в МЧС.

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам — при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода.

Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей. Не рекомендуется купаться в водоёмах, если температура воды ниже +15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с сильным прибоем.

Напомним, сегодня, 10 июня, в Пскове официально открылся купальный сезон.

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