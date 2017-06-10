Более 2 тысяч иностранных самолетов обнаружили российские военные в 2016 году

14:36, 10 июня 2017, ПАИ

Более двух тысяч иностранных боевых самолётов обнаружили радиотехнические войска России за 2016 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майора Андрея Кобана, в числе выявленных воздушных средств были 800 разведывательных.

Всего за год дежурные силы радиотехнических войск обнаружили и сопроводили боле 600 тысяч объектов, рассказал Андрей Кобан в эфире «Эха Москвы». По его словам, в результате войска приводились в готовность № 1 более 4 тысяч раз.

Также генерал-майор отметил, что число нарушений порядка использования воздушного пространства уменьшилось до 16 с нескольких сотен в предыдущие годы. «На сегодняшний день мы достаточно эффективно работаем по пересечениям государственной границы, и я вам скажу, что нарушителей государственной границы по сравнению с предыдущими годами стало значительно меньше», - добавил он. По мнению спикера, этому способствовало в том числе то, что в прошлом году под руководством главкома ВКС было проведено порядка 40 внезапных проверок.