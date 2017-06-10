На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей

17:47, 10 июня 2017, ПАИ

Порядка 1 млрд рублей будет направлено на обеспечение жильем сотрудников МЧС России в этом году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, соответствующий приказ подписал глава министерства Владимир Пучков. По его словам, это беспрецедентная сумма за последние годы.

Владимир Пучков рассказал, что улучшение жилищных условий осуществляется несколькими способами, в том числе путем выдачи субсидий и единовременных социальных выплат. В частности, военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России в виде субсидии для приобретения или строительства жилого помещения будет выделено 290 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы получат единовременные социальные выплаты для приобретения жилья в общей сложности в размере 717,5 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году, уточнили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что Владимир Пучков потребовал от начальников Главных управлений МЧС по субъектам РФ доводить все решения по улучшению жилищных условий до личного состава, сделать эту работу открытой, прозрачной и понятной. Согласно приказу главы МЧС, на сайтах региональных главков МЧС будет размещаться вся информация о работе территориальных жилищных подкомиссий, а также списки личного состава, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Кроме того, глава МЧС ввел полный запрет на сокращение численности боевых подразделений, реагирующих на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия, а также потребовал доукомплектовать их личным составом и уделить особое внимание социальной защищенности сотрудников.

В министерстве добавили, что сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в этом году, будут обеспечены санаторно-курортным лечением, как и ветераны, родственники и дети погибших спасателей и пожарных. Помимо этого, руководство министерства продолжит оказывать материальную помощь многодетным семьям: сотрудники МЧС, имеющие четверых и более детей получат 100 тыс. рублей.