0
17:47
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
17:02
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
12:10
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
11:26
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
22:18
В России намерены ограничить количество животных в квартире
20:47
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
17:56
Недетский вопрос
Еще новости
Общество

Сотрудники МЧС будут обучаться по европейской системе

С 1 сентября все высшие учебные заведения МЧС России будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Соответствующий приказ подписал глава министерства Владимир Пучков.

В ведомстве пояснили, что переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку будущих специалистов по разным профилям.

Отметим, в настоящее время в системе МЧС работают семь вузов и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно в стенах образовательных организаций проходят обучение около 50 тысяч человек, из них по программам высшего образования учатся более 13 тысяч человек, дополнительного профессионального образования - 37 тысяч.

Кроме того, глава МЧС поручил Департаменту готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС организовать работу по обучению личного состава МЧС России узкопрофильным и смежным специальностям. При приеме на работу преимущества будут иметь кандидаты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например, кинологи, водолазы, операторы робототехнических комплексов, беспилотников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
10 июня 2017
На обеспечение сотрудников МЧС будет направлено порядка миллиарда рублей
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
10 июня 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 июня
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
10 июня 2017
День вязания на публике отмечается в мире 10 июня
В России намерены ограничить количество животных в квартире
09 июня 2017
В России намерены ограничить количество животных в квартире
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове
09 июня 2017
Акция «Вторая жизнь вещам» завершилась в Пскове 3
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09 июня 2017
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
09 июня 2017
Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове

Идет загрузка...