Сотрудники МЧС будут обучаться по европейской системе

16:16, 10 июня 2017, ПАИ

С 1 сентября все высшие учебные заведения МЧС России будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Соответствующий приказ подписал глава министерства Владимир Пучков.

В ведомстве пояснили, что переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку будущих специалистов по разным профилям.

Отметим, в настоящее время в системе МЧС работают семь вузов и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно в стенах образовательных организаций проходят обучение около 50 тысяч человек, из них по программам высшего образования учатся более 13 тысяч человек, дополнительного профессионального образования - 37 тысяч.

Кроме того, глава МЧС поручил Департаменту готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС организовать работу по обучению личного состава МЧС России узкопрофильным и смежным специальностям. При приеме на работу преимущества будут иметь кандидаты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например, кинологи, водолазы, операторы робототехнических комплексов, беспилотников.