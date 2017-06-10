Повторно севший за руль водитель «Опеля» задержан в Пскове

15:48, 10 июня 2017, ПАИ

9 июня в Пскове на улице Советской дорожная полиция задержала нетрезвого 26-летнего водителя автомобиля «Опель Астра», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.