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Повторно севший за руль водитель «Опеля» задержан в Пскове

9 июня в Пскове на улице Советской дорожная полиция задержала нетрезвого 26-летнего водителя автомобиля «Опель Астра», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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