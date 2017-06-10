Взрывоопасные предметы обезвредили великолукские сапёры на трассе М-9

16:49, 10 июня 2017, ПАИ

10 июня в 13:40 в Великолукском районе на 570 км трассы М-9 сапёры обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:45 в деревне Баландино также проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов. Для обезвреживания привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки в составе двух человек.