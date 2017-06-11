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Парусная регата стартует на Псковской области

Сегодня, 11 июня, на Псковском озере откроется 14-я Псковская парусная регата. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона, торжественное открытие регаты состоится в 12:00 на причале в пансионате «Кривск», с 13:30 заявлено гоночное время.

В 19:00 участников регаты ждёт праздничный ужин, в 22:00 – фейерверк.

Гонки в рамках регаты также состоятся 12 и 13 июня.

Напомним, что Псковская парусная регата в этом году является  международным этапом Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийским этапом Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра». Также пройдут межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».

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