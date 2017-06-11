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Спорт

Попасть в цель попытаются участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Сегодня, 11 июня, участникам 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках предстоит выполнить задание  «кей-граб» – «попади в цель». Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-центре встречи, соревнование начнётся в 20:00.

Аэростаты поднимутся в небо над рекой Ловать. Их пилотам будет нужно с высоты попасть маркером в небольшую корзину или забросить кольцо на шест, установленный на катамаране.

«Конкретное время и место старта каждый пилот определяет сам, равно как и тактику достижения цели: кто-то заходит на нее несколько раз, кто-то максимально снижается над водой, кто-то маневрирует над мостом через Ловать и набережными, откуда для зрителей открывается максимально красивый вид на аэростаты», - отметили в пресс-центре.

Напомним, в прошлом году победу в этом соревновании одержал пилот из Крыма Сергей Белорусов, которому удалось забросить кольцо на шест, установленный на мишени. В предыдущие годы приз делили на нескольких пилотов, которым удалось ее достичь или максимально приблизиться к выполнению задания.

В этом году ЗАО «ЗЭТО» учредило приз в 100 тысяч рублей победителю «кей-граба».

22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня.

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